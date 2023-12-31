Заградотряд ВСУ расстрелял группу пытавшихся отступить с позиций украинских солдат

Российская армия продолжает наступать практически по всем направлениям, противник предпринимает попытки это наступление остановить, но безуспешно, отмечаются случаи оставления украинскими военнослужащими своих позиций.
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