В Оренбургской области сотрудники ГИБДД научили юных участников дорожного движения безопасному поведению на дороге

Воспитанники МДОАУ «Детский сад № 115 «Белочка» г. Орска» на один день попали в школу дорожных наук! На мероприятии присутствовала инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орское» Дарья Пекущая - в качестве жюри она оценивала знания дошколят.