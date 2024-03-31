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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники ГИБДД научили юных участников дорожного движения безопасному поведению на дороге

Воспитанники МДОАУ «Детский сад № 115 «Белочка» г. Орска» на один день попали в школу дорожных наук! На мероприятии присутствовала инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орское» Дарья Пекущая - в качестве жюри она оценивала знания дошколят.

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