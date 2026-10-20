Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергио Монтану может остаться без наследства отца. Об этом сообщил племянник Кашпировского, также психотерапевт Юрий Мамаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Украине крупне...
- Россия и Украина ...
- В Якутии запустил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым