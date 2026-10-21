МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Подразделение ПВО группировки войск "Днепр" 58-й армии сбило порядка пяти беспилотников самолетного типа, отражая массированную атаку на Мелитополь Запорожской области, сообщил ТАСС военнослужащий с позывным Обинск.
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