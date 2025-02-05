Азиатско-Тихоокеанские рынки выросли во вторник

Азиатско-Тихоокеанские рынки продемонстрировали рост во вторник после того, как Дональд Трамп приостановил действие тарифов против Мексики на месяц, а Канада также заявила, что президент США отложил предложенные тарифы на ее экспорт.
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