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Куда бить, чтобы закончить войну на Украине. Цель есть - "дайте волю" военным

Куда бить, чтобы закончить войну на Украине. Цель есть - "дайте волю" военным

Фото: коллаж Царьграда. Россия покрылась ранами от атак и пожаров после того, как Запад во главе с США окончательно скинул маску лицемерия и разрешил ВСУ удары по территории нашей страны.

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Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Кому-то очень нужна война, чтоб уничтожить Украину и Европу, оправдать санкции, испытать новые виду вооружений и уничтожить часть населения.
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5 час.

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