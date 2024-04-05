У моделей DS 3 и DS 4 появились гибридные версии

У моделей DS 3 и DS 4 появились гибридные версииСледуя жестким европейским нормам выбросов CO2 и соответствующим налоговым коэффициентам, концерн Stellantis активно проводит электрификацию своей местной гаммы.
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