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МегаФон улучшил связь для 10 тысяч жителей в Нижегородской области

МегаФон улучшил связь для 10 тысяч жителей в Нижегородской области

В посёлке Мулино Нижегородской области МегаФон обновил оборудование, улучшив качество связи.Инженеры МегаФона установили новое телеком-оборудование и модернизировали существующие объекты связи в нижегородском поселке Мулино.

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