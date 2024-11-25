МегаФон улучшил связь для 10 тысяч жителей в Нижегородской области

В посёлке Мулино Нижегородской области МегаФон обновил оборудование, улучшив качество связи.Инженеры МегаФона установили новое телеком-оборудование и модернизировали существующие объекты связи в нижегородском поселке Мулино.
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