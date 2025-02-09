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Постпред РФ заявил, что делегация США впервые затихла на заседаниях ООН

Представители делегации США в Женеве впервые ведут себя тихо на заседаниях органов ООН. Об этом 9 февраля заявил постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

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