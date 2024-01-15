Вырвали волосы и избили: что известно об инциденте с кондуктором в Петербурге

На кондуктора трамвая №49 в Петербурге было совершено нападение. Рассказываем, что известно.На кондуктора трамвая №49 в Петербурге напали трое молодых людей, пишет «Фонтанка» вечером воскресенья, 14 января.
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