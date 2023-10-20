Экономист Чирков предрек скорое укрепление рубля

В ближайшие месяцы рубль может укрепиться по отношению к доллару до 80 рублей и даже ниже, заявил 20 октября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.
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