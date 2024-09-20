В Китае отдельной брошюрой издан текст речи Си Цзиньпина на церемонии открытия саммита ФКАС 2024 года

Пекин, 20 сентября /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой был издан текст программной речи, с которой выступил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.