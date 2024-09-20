Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Китае отдельной брошюрой издан текст речи Си Цзиньпина на церемонии открытия саммита ФКАС 2024 года

Пекин, 20 сентября /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой был издан текст программной речи, с которой выступил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх