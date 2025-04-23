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Свежие комментарии

Высокая температура требует ускорения полевых работ.

Высокая температура требует ускорения полевых работ.

Всю минувшую неделю природа благоприятствовала земледельцам, что позволило существенно нарастить темпы полевых работЕсли на 14 апреля из-за холодов количество засеянных площадей всеми культурами отставало от аналогичного показателя 2024-го, то на утро 21 апреля этого года они сравнялись.

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