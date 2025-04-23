Высокая температура требует ускорения полевых работ.

Всю минувшую неделю природа благоприятствовала земледельцам, что позволило существенно нарастить темпы полевых работЕсли на 14 апреля из-за холодов количество засеянных площадей всеми культурами отставало от аналогичного показателя 2024-го, то на утро 21 апреля этого года они сравнялись.