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Полиция Южной Кореи заподозрила президента Юн Сок Ёля в мятеже

Полиция Южной Кореи заподозрила президента Юн Сок Ёля в мятеже

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже из-за решения о военном положении.

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Комментарии
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АндрейБорков
Сейчас самое время этого президента грохнуть, при чем быстро и с гарантией. После того, как его замочат на него можно повесить будет всех &quot;собак&quot;, и попытка переворота с военным мятежом, и измена корейской родине, и далее по списку, короче списать на него все неудачи Южной Кореи. Но для начала его надо грохнуть. Запасаемся поп-корном, садимся поудобнее у телевизоров и смотрим очередной боевик Южная Корея-пикчерс.
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