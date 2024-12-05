Полиция Южной Кореи заподозрила президента Юн Сок Ёля в мятеже

АндрейБорков

Сейчас самое время этого президента грохнуть, при чем быстро и с гарантией. После того, как его замочат на него можно повесить будет всех "собак", и попытка переворота с военным мятежом, и измена корейской родине, и далее по списку, короче списать на него все неудачи Южной Кореи. Но для начала его надо грохнуть. Запасаемся поп-корном, садимся поудобнее у телевизоров и смотрим очередной боевик Южная Корея-пикчерс.