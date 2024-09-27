Балицкий: Российские войска на Запорожском направлении вышли на окраины Гуляйполя Российские войска на Запорожском направлении вышли на окраины Гуляйполя.
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Балицкий: Российские войска на Запорожском направлении вышли на окраины Гуляйполя Российские войска на Запорожском направлении вышли на окраины Гуляйполя.
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