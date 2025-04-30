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Внезапный ход Путина добил Лондон. Макрон в истерике. Такого ада еще не было: Жесточайшая бомбардировка Белоусова. Смерть очень важных шишек

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