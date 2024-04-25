"ВИКИПЕДИЯ" ПРОТИВ РОССИИ — И ЭТО НЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ. ТОЧНО НЕ ДЛЯ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Eduard

Смешно про Украинский национализм слушать! Не мону представить граднина Франции или Швейцарии обожающими свою страну,с топором,ножом и зеленкой которые бегали бы за людьми.Это дикость,это просто уголовщина и Украинатут не причем.Никто никогда и не говорил:"Я ненавижу Украину,потому что это Украина"! Украина прекрасная страна,а вот некоторые граждане попросту уголовники коим место на нарах! Такое дерьмоюи приносят перевороты.Кто-то думает,что им теперь позволено всё!