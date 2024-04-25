Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Eduard
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"ВИКИПЕДИЯ" ПРОТИВ РОССИИ — И ЭТО НЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ. ТОЧНО НЕ ДЛЯ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

"ВИКИПЕДИЯ" ПРОТИВ РОССИИ — И ЭТО НЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ. ТОЧНО НЕ ДЛЯ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Не секрет, что контролируемая транснациональными медиакорпорациями "Википедия" работает против России в важнейших политических, социальных и ценностных вопросах.

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Комментарии
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Eduard
Смешно про Украинский национализм слушать! Не мону представить граднина Франции или Швейцарии обожающими свою страну,с топором,ножом и зеленкой которые бегали бы за людьми.Это дикость,это просто уголовщина и Украинатут не причем.Никто никогда и не говорил:&quot;Я ненавижу Украину,потому что это Украина&quot;! Украина прекрасная страна,а вот некоторые граждане попросту уголовники коим место на нарах! Такое дерьмоюи приносят перевороты.Кто-то думает,что им теперь позволено всё!
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22 мин.
Eduard
Сдох исдох,туда ему и дорога! Так что люди бывают разные!
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21 мин.
Eduard
Это как немцы когда-то писали про росмиян,что их всегда били.Вопрос:&quot;Почему же мы есть&quot;?.Где эти монголо-татары,немецкие рыцари,фащисты?
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19 мин.

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