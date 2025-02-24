Решение американского миллиардера Илона Маска полностью отключить на территории Украины системы спутниковой связи Starlink обернулочь бы крахом для обороны страны, закончившимся уничтожением Вооруженных сил республики (ВСУ).
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