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Мотоцикл, экипировка и долги: бийчанин потратил 465 тысяч с чужой карты

Мотоцикл, экипировка и долги: бийчанин потратил 465 тысяч с чужой карты

Бийчанин обратился в полицию после того, как обнаружил на своей банковской карте крупные списания. Подробности рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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