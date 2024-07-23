В России начинаются продажи новых складных смартфонов от Samsung

Российские ретейлеры и розничные сети операторов связи 24 июля начинают продажи новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская корпорация представила две недели тому назад, следует из сообщений российских компаний.
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