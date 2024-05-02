В 2024 году ГИБДД продолжает выявлять любителей громкой музыки среди водителей

В 2024 году ГИБДД продолжит выявлять водителей, любящих включать громкую музыку. В некоторых регионах России ГИБДД будет преследовать водителей, которые с помощью автомобильных стереосистем нарушают покой граждан.
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