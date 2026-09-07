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Ивановские новости

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Споры о месте стелы «Город трудовой доблести» в Иванове официально завершены

Споры о месте стелы «Город трудовой доблести» в Иванове официально завершены

Администрация Иванова утвердила проект планировки у автовокзала. В центре кругового движения выделен участок под установку стелы, которую обещают поставить уже больше шести лет.

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