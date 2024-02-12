Канье Уэст в новой песне намекнул, что действительно занимался сексом с Бьянкой Цензори во время лодочной прогулки в Италии

Канье Уэст в своём новом альбоме Vultures, по мнению СМИ, намекнул, что действительно занимался оральным сексом с Бьянкой Цензори во время лодочной прогулки этим летом: это вызвало большой общественный резонанс и привело к тому, что паре запретили кататься на лодках в Италии.