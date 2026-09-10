Около 9 миллионов иностранцев ежегодно приезжают в Россию

Порядка 9 миллионов иностранных граждан ежегодно приезжают в Россию с разными целями. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть на встрече с Владимиром Путиным.