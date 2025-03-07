Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают, как глава США Дональд Трамп планирует изменить роль Вашингтона в НАТО.
В Кремле оценили планы Трампа по пересмотру участия США в НАТО
Комментарии
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М
Мария
Предыдущий дед был ещё хуже. У этого хотя бы здравый смысл есть. Смотрите, отменил гендерное безумие, помощь Украине прекратил.
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16 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книппер Поживем, увидим. Пока Трампушка движется в правилном направлении. Но помощь украдине он не прекратил, а приостановил, чтобы Зелебобика нагнуть и ресурсы салорейха к рукам прибрать. А вот когда дело дойдет до РЕАЛЬНЫХ ПРЕГОВОРОВ, вот тогда и увидим.
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11 час.
Валентин Щербаков
Трамп трепло и такой же агрессор против РОССИИ...
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9 час.
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