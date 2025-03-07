В Кремле оценили планы Трампа по пересмотру участия США в НАТО

Предыдущий дед был ещё хуже. У этого хотя бы здравый смысл есть. Смотрите, отменил гендерное безумие, помощь Украине прекратил.

AK

Alexander Kneper

Александр Книппер Поживем, увидим. Пока Трампушка движется в правилном направлении. Но помощь украдине он не прекратил, а приостановил, чтобы Зелебобика нагнуть и ресурсы салорейха к рукам прибрать. А вот когда дело дойдет до РЕАЛЬНЫХ ПРЕГОВОРОВ, вот тогда и увидим.