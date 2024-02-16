Как тормозит и буксует германский локомотив евроэкономики

Не симптом, пока только сигналВ то время как иностранные эксперты пытаются оспорить сообщение российского президента о росте экономики РФ на 3,6 процента, лидер европейской экономики – Германия катится к полномасштабному спаду.
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