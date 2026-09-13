Стало известно, как правильно использовать присадки для бензина

Продажи топливных присадок в России за месяц выросли в 10 раз, сообщает URA.RU. Однако эксперты предупреждают, что дешевые «чудо-таблетки» могут превратить горючее в разрушительную эмульсию и убить мотор.
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