Традиционная областная межведомственная акция ´В школу - с радостью´ проводится по 20.08.2024 года.

Цель акции: оказание помощи детям из многодетных, малообеспеченных, неполных, опекунских, приемных семей, детских домов семейного типа, детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в подготовке к началу нового учебного года.
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