Shot опубликовал видео предполагаемой взятки главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову

Стоимость взятки в виде здания в 100 кв.м. оценивается в 20-30 млн рублей В распоряжении Telegram-канала Shot появилось видео переданной взятки в виде коттеджа на Кубани главному кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову.
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