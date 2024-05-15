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Shot опубликовал видео предполагаемой взятки главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову

Shot опубликовал видео предполагаемой взятки главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову

Стоимость взятки в виде здания в 100 кв.м. оценивается в 20-30 млн рублей В распоряжении Telegram-канала Shot появилось видео переданной взятки в виде коттеджа на Кубани главному кадровику Минобороны России Юрию Кузнецову.

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