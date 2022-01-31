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AP: Байден намерен договориться с Катаром о поставках в Европу газа взамен российского в случае введения санкций против РФ

AP: Байден намерен договориться с Катаром о поставках в Европу газа взамен российского в случае введения санкций против РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе переговоров с катарским эмиром Хамадом бин Халифом Аль Тани, которые пройдут в понедельник, намерен обсудить возможности поставки в Европу газа, если Запад введет против России санкции.

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