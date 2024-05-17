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Заммэра Москвы рассказала о развитии столичной индустрии дизайна

Заммэра Москвы рассказала о развитии столичной индустрии дизайна

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко За пять лет число компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) в столичной индустрии дизайна увеличилось до пяти тысяч, показатель вырос на 65%, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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