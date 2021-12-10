Почему мягкие оливки - зло?

Фото из открытых источниковДобрый вечер, дорогие любители зеленых оливок! Время от времени мы при покупке любимого продукта сталкиваемся с массой вопросов: "Какие оливки всё же лучше брать?", "От какого производителя?", "В стекле, в пластмассовой банке или в вакууме?", "Соленые или несоленые, мягкие или покрепче?" Вот, кстати, остановимся на последнем вопросе: "Какие лучше - мягкие или пожёстче?" Итак, знаете ли вы, что жёсткость зелёных оливок является одним из показателей их качества? Оказывается, чем крепче на зуб зеленые оливки, тем они качественнее.