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Елена Миронова с британским «Оскаром»: как дед-офицер передал Хелен Миррен любовь к России и почему актриса тянула с браком до 52 лет

Елена Миронова с британским «Оскаром»: как дед-офицер передал Хелен Миррен любовь к России и почему актриса тянула с браком до 52 лет

Оскароносная Хелен Миррен давно стала символом истинно британского кинематографа. На её счету роли королев Елизаветы II и Шарлотты, титул Дамы Британской империи и высочайшее признание по обе стороны Атлантики.

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