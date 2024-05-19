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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид сделал 3 передачи в 6-м матче серии с «Ванкувером». Он набрал 20+ очков в 3-м плей-офф подряд – 2-й случай в XXI веке

Макдэвид сделал 3 передачи в 6-м матче серии с «Ванкувером». Он набрал 20+ очков в 3-м плей-офф подряд – 2-й случай в XXI веке

Капитан «Эдмонтона» был признан второй звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Кэнакс» (5:1, 3-3).

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