⚡ В Севастополе этой ночью отразили атаку ВСУ По предварительной информации военные над акваторией уничтожили 3 беспилотника и 3 БЭКа.
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⚡ В Севастополе этой ночью отразили атаку ВСУ По предварительной информации военные над акваторией уничтожили 3 беспилотника и 3 БЭКа.