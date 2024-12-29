Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Собколова
    👍👍👍"Приехал срубить ...
  • Валерий
    Мы этого урода забыли, и вот снова ....."Приехал срубить ...
  • Владимир Моргунов
    Столь же молча, завернуть ласты и в каталажку на все наши выходные. Пусть спевает персоналу. Гриня Лепс грев принесет..."Приехал срубить ...

Китай спустил на воду первый десантный корабль с электромагнитной катапультой

Китай спустил на воду первый десантный корабль с электромагнитной катапультой

Китай продолжает укреплять свою обороноспособность на море и в воздухе. В Шанхае официально спустили на воду универсальный десантный корабль «Сычуань», первый в своем классе, оборудованный электромагнитной катапультой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх