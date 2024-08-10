В Свердловской области сотрудники полиции, общественники и представители «Движения первых» провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

В гости к отдыхающим в загородном оздоровительном лагере «Уральский огонёк» приехали сотрудники полиции Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области, начальник отделения пропаганды ГИБДД, а также представители «Движения Первых» и титулованный спортсмен региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии