Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ну думаю всем вменяемым понятно - причина казни Берии - страх верхушки правившей тогда СССР перед этим опаснейшим инт...ПОЧЕМУ ИНТЕЛЛИГЕН...
  • Андрей Тихонов
    А чё тут такого, золотов тоже портфельчик собчачки в школу носил, а щас генерал от росгвардииСнесли ещё одного...
  • Наталья Эрнст
    Вот на передовую, для него это самое страшное, а Донбасс восстанавливать, есть другие (пленные)., а то будет ещё на г..."Смотри, Сырский,...

RBE Group при аудите контрактов столкнется с новым замом МО

RBE Group при аудите контрактов столкнется с новым замом МО

Олег Савельев назначен новым заместителем министра обороны России. С учетом профессиональной карьеры Савельева, эксперты ожидают серьезных проверок расходов армии и борьбы с коррупцией в вооруженных силах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх