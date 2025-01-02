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Свежие комментарии

  • Ника
    Народ готов к бунту против мигрантов, а некоторые деятели, готовят завоз еще большего количества мигрантов и репресси...Запад готовит фаш...
  • Варлам Устрялов
    а о чём я подумал?Запад готовит фаш...
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    Он про русский бунт против мигрантов, а не про то, о чем вы подумали.Запад готовит фаш...

Львовский русофоб разнес адептов Буданова за веру в захват Крыма

Львовский русофоб разнес адептов Буданова за веру в захват Крыма

Никакие прогнозы по истощению ракетного запаса России и возвращению Крыма не сбываются. Об этом в эфире эмигрантского радио «UA Chicago» заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Владимир Погодин
Бандерлогов мочим по чём зря! хрен вам, а не Крым!
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