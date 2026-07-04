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ГТРК Татарстан

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Армия России освободила Константиновку

Армия России освободила Константиновку — об этом заявил Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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