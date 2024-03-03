Рязанцев предупредили о рейдах по тонировке

«В рамках мероприятия выявляются транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям», — заявили в ведомства С начала рейда зафиксировали уже 40 нарушений, штрафы составляют 500 рублей.
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