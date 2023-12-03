ЦАХАЛ поразил место запуска снаряда в сторону Израиля в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск снаряда в сторону еврейского государства с территории Сирии и накрыла место пуска артиллерийским огнем, сообщила армейская пресс-служба в воскресенье, 3 декабря.
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