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За что дали 25 лет Кара-Мурзе?

За что дали 25 лет Кара-Мурзе?

На днях Мосгорсуд выписал 25 лет колонии строгого режима оппозиционному журналисту-иноагенту остро-либеральной ориентации Владимиру Кара-Мурзе (не путать с Сергеем Кара-Мурзой).

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