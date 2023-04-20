За что дали 25 лет Кара-Мурзе?

На днях Мосгорсуд выписал 25 лет колонии строгого режима оппозиционному журналисту-иноагенту остро-либеральной ориентации Владимиру Кара-Мурзе (не путать с Сергеем Кара-Мурзой).
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