Выжечь эфир: почему нитрид галлия (GaN) стал «главным калибром» в борьбе с роями БПЛА Когда по позици.
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Выжечь эфир: почему нитрид галлия (GaN) стал «главным калибром» в борьбе с роями БПЛА Когда по позици.
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