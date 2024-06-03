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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Кроос: «Я бы не поверил, если бы мне сказали, что я 6 раз выиграю Лигу чемпионов. Завершить именно так в «Реале» – то, чего я хотел»

«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финальном матче. «Это невероятно. Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю шесть титулов Лиги чемпионов, я бы не поверил.

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