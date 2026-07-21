Крупный пожар на складе произошел в Алматы

В Турксибском районе Алматы сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории складского помещения. Спасателям удалось не допустить перехода огня на соседние объекты и сохранить значительную часть товарно-материальных ценностей.
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