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Крупный пожар на складе произошел в Алматы

Крупный пожар на складе произошел в Алматы

В Турксибском районе Алматы сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории складского помещения. Спасателям удалось не допустить перехода огня на соседние объекты и сохранить значительную часть товарно-материальных ценностей.

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