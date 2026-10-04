Мексика: один человек был убит на пересечении улиц Рио-Бланко и Оса-Майор в районе Эль-Росарио района Аскапоцалько, Мехико, поздно вечером в результате стрельбы.
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