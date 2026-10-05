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Царьград

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Bild: Немцы начали массово собирать грибы на кладбищах

Bild: Немцы начали массово собирать грибы на кладбищах

Немцы начали собирать грибы на кладбищах из-за благоприятных условий на фоне смешанных насаждений. Михаэль Балленбергер и Йенс Бернер считают это современным трендом.

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