В ночь на субботу, 9 ноября, в Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки ощущались и на территории Ставропольского края, в частности, в городах-курортах Ессентуки и Пятигорск.
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