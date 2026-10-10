Мерц назвал празднование Шрёдером дня рождения Путина аморальным

Резко осудил участие бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в праздновании дня рождения президента России Владимира Путина в Москве канцлер Германии Фридрих Мерц, назвав совместное торжество на фоне конфликта на Украине «аморальным».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым