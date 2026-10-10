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Мерц назвал празднование Шрёдером дня рождения Путина аморальным

Мерц назвал празднование Шрёдером дня рождения Путина аморальным

Резко осудил участие бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в праздновании дня рождения президента России Владимира Путина в Москве канцлер Германии Фридрих Мерц, назвав совместное торжество на фоне конфликта на Украине «аморальным».

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